Девять из десяти: Виталий Ким показал любимую жену на стрельбище

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порадовал своих подписчиков в инстаграме. Он выложил видео, на котором можно увидеть, как со стрельбой справляется его жена Юлия.

Ролик глава ОВА снял на полигоне. Там его любимая стреляла из автомата, чем поразила не только редакцию 24 Канала, но и подписчиков Виталия Кима.

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Меткость поражает

Глава Николаевской ОВА лаконично подписал ролик. Но этого более чем достаточно, чтобы понять, что с Юлей оккупантам, если бы они попали ей под горячую руку, лучше бы не иметь дело.

Девять из десяти, опасно,

– написал он.

Ким показал свою жену на стрельбище: смотрите видео

В конце видео она выдыхает, улыбается и выкрикивает: "Нормально".

Подписчики Виталия Кима в восторге от результативности стрельбы. Они засыпали комплиментами Юлию и сказали, что главе ОВА нужно быть очень осторожным:

Если бы вместо мишеней был оккупант, то было бы 10 из 10;

Наши мужчины лучшие защитники, но и наши женщины очень сильны и опасны;

Вы в безопасности;

С такой женой очень опасно спорить – пристрелит.

Ранее в тот же день Виталий Ким выложил другой ролик. На нем можно увидеть, как его возлюбленная отправляется на полигон на стрельбище. Он же с сыном остался дома, по словам главы ОВА.

Мама уехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас с сыном убирать дома,

– написал он в инстаграме.

На ролике можно увидеть, что Юлия одета в черные леггинсы, футболку и кепку. Особое внимание к себе приковывает автомат, который можно увидеть в рюкзаке у нее на спине.

Отметим, что накануне Виталий Ким шокировал заявлением о полномасштабном вторжении. Он признался, что не готовился к нему.

Вторжение России стало неожиданностью

В интервью глава Николаевской ОВА признался, что не верил в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Итак, лично к этому не готовился. Он также признал, что и область могла более тщательно подойти к этому вопросу.

Нет. Нет, не готовили (к полномасштабной войне – 24 Канал). Мы делали, что нужно делать, но мы могли сделать гораздо больше, если бы были уверены, но как говорят: "Знал бы где упадешь, то сена подстелил бы",

– сказал глава ОВА.

По его словам, Тероборона Николаевской области 24 февраля была в состоянии мирного времени. Правда, незадолго до полномасштабного вторжения главы государственных администраций прошли курс. Его организовывал Офис Президента. И направлен он был на взаимодействие с военными по военно-гражданской обороне.