Страшно, но не все так грустно, – Ким об обстрелах и вероятном открытии николаевских портов

Николаевская область страдает от массированных обстрелов со стороны российских военных. Несмотря на это на Николаевщине могут заработать порты.

Ким заявил, что оккупанты уничтожают Николаев

Об этом во время обращения рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что из-за российских обстрелов в Николаевской области очень сильно страдает инфраструктура.

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Виталий Ким заявил, что оккупанты уничтожают Николаев. В то же время глава Николаевской ОВА подчеркнул, что в результате обстрелов мало убитых и раненых.

"Святой Николай нас бережет, поэтому мы не Мариуполь", – добавил он.

. Мариуполь несколько месяцев находился в блокаде и также страдал от массированных обстрелов со стороны россиян. В городе погибли более 22 тысяч мирных людей.

Несмотря на массированные обстрелы, как подчеркнул Виталий Ким, в Николаеве открыты магазины и заведения питания.

"Да, страшно, да ужасно. Но не так грустно, как все на самом деле", – сказал он.

Кроме того, глава Николаевской ОВА сообщил, что провел разговор с министром инфраструктуры Александром Кубраковым, во время которого речь шла о возобновлении работы николаевских портов.

Возможно, через несколько недель будет ясно, могут ли открыться николаевские порты. В такой ситуации я точно понимаю, что мы идем к нашей победе,

– резюмировал Ким.

Николаев страдает от обстрелов оккупантов

В последние недели российские военные систематически наносят многие ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева. В частности, в ночь на 1 августа враг обстрелял город, в результате чего сильно пострадал современный травмпункт.

В ночь на 31 июля оккупанты нанесли самый массированный удар по Николаеву с начала полномасштабной войны. Войска агрессора обстреливали город из "Смерчей" и С-300.

К сожалению, в результате удара погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. В Офисе Президента заявили, что россия целенаправленно убила Вадатурского.

Обстрелы в Николаеве продолжились днем 1 августа. Около 16:50 в областном центре были слышны звуки взрывов.

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