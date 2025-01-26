Навсегда 25: на фронте погиб защитник Виталий Куцевалов

На войне погиб 25-летний защитник, родом из Кураховской громады, Виталий Куцевалов. Он отдал жизнь за Украину во время выполнения боевого задания под Изюмом на Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Кураховской МВА Романа Падуна и городского голову Броваров Игоря Сапожко.

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Герой погиб во время выполнения задания

16 января 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленый Гай, Изюмского района Харьковской области, погиб защитник из Кураховской громады Виталий Куцевалов. Герою было всего 25 лет. Через неделю, 3 февраля, защитнику исполнилось бы 26.

Виталий Куцевалов был водителем-аккумуляторщиком взвода специальных работ ремонтной роты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, низкий вам поклон. Пусть душа погибшего найдет вечный покой,

– выразил соболезнования Роман Падун.



Виталий Куцевалов погиб на фронте / Фото Игоря Сапожко

Похоронят защитника в селе Княжичи Киевской области. Прощание и отпевание павшего защитника состоится 26 января.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.

Ранее стало известно, что на войне погибли командир 55 батальона Михаил Коваль, начальник артиллерии Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Подробностей гибели защитников не сообщили, однако воины 55 батальона пообещали отомстить оккупантам за своих собратьев.