Четвертый "топ" за два года: в России внезапно умер вице-президент нефтяной компании "Лукойл"
В России снова внезапно умер топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл". Это уже четвертый подобный случай за последние два года.
Сообщается, что из жизни ушел вице-президент компании Виталий Робертус. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба “Лукойл”
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Смерть бизнесмена
В России на 54 году жизни умер вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус. Что стало причиной внезапной гибели одного из топ-менеджеров пресс-служба предприятия не сообщает.
Виталий Робертус всю жизнь работал исключительно на ПАО "Лукойл" – он провел в компании 30 лет. Добавим, что российская нефтяная "Лукойл" находится под секторальными санкциями США с января 2022 года.
Виталий Робертус внезапно умер 13 марта / российские СМИ
Также стоит отметить, что это уже не первая по счету внезапная смерть в ПАО "Лукойл" – до Робертуса в России погибло еще трое должностных лиц этого предприятия. А внезапные смерти должностных лиц различных нефтекомпаний стали уже регулярными.
Смерти членов "Лукойл"
- 1 сентября 2022 года погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Его нашли мертвым на территории московской больницы. Бизнесмен выпал из окна, однако официально в компании заявили, что он ушел из жизни "от тяжелой болезни".
- 8 мая 2022 года умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин. Его тело обнаружили в окрестностях Москвы. По данным российских СМИ, его тело обнаружили в подвале дома шамана. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность.
- 24 октября 2023 года ушел из жизни председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. На этот раз россияне оперативно сообщили причину смерти. Как и у Субботина причина – острая сердечная недостаточность. Отметим, что Некрасов работал в нефтегазовой сфере более 50 лет.