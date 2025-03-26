От судебной охраны – до армии: в боях на востоке погиб 21-летний защитник из Тернополя

В боях за Украину погиб доброволец из Тернополя Виталий Шаварин. Молодой воин, который раньше работал в Службе судебной охраны, накануне Рождества добровольно стал в ряды Сил обороны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на территориальное управление Службы судебной охраны Тернопольщины. Виталий Шаварин родился и вырос в Тернополе.

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Путь от судебного охранника до защитника Украины

В 2018 году он окончил местную школу №21, которая сейчас является художественным лицеем. После обучения присоединился к Службе судебной охраны, где занимал должность контролера.

Несмотря на стабильную работу, молодой человек не смог остаться в стороне, когда Украина продолжала бороться с российской агрессией. В декабре 2024 года, накануне Рождества, Виталий добровольно присоединился к одному из подразделений Сил обороны. Он выбрал службу в десантно-штурмовых войсках – элитном подразделении, который выполняет самые сложные боевые задачи.

Коллеги вспоминают Виталия как ответственного, серьезного и сильного сотрудника. В день, когда он сменил форму судебного охранника на военную форму, начальник Службы судебной охраны Эдуард Кольцов пожелал ему успехов и вручил американский бронежилет, выразив надежду, что он убережет его от вражеских пуль.

Виталий – серьезный, ответственный, сильный и надежный. Он сделал свой выбор сознательно – защищать Украину. Мы молились за него, поддерживали, ждали его возвращения,

– рассказали в территориальном управлении Службы судебной охраны Тернопольщины.

Всего через три месяца после мобилизации Виталий Шаварин погиб. Трагическая весть поступила 19 марта – молодой воин отдал свою жизнь в боях на восточном направлении.

21-летний юноша отдал свою жизнь за мирное небо, за украинских детей, за независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Помним! Не простим! Победим!

– сообщили в Службе судебной охраны.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинских защитников. Вечная память и слава Героям!

Напомним, защищая Украину погибли воины из Тернопольской области: Владимир Серкизевич и Тарас Януш.