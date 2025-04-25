Хорошо общается и двигает конечностями: в каком состоянии тяжелораненый воин Виталий Шумей

Виталий Шумей – 37-летний военный, который получил тяжелое ранение головы под Авдеевкой в 2022 году. С тех пор за выздоровлением защитника следит вся Украина. Благодаря усилиям медиков и настойчивости отца мужчине удалось достичь значительного прогресса на пути к нормальной жизни.

Сначала врачи не давали никаких шансов на то, что Виталий выживет, ведь тот получил тяжелую минно-взрывную травму и перелом черепа. Впрочем, постепенно защитник овладел базовыми навыками, заговорил, начал шутить и чувствовать руки и ноги, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В каком состоянии Виталий Шумей

По словам отца воина – Сергея, состояние его сына улучшилось. У него постепенно восстанавливается подвижность конечностей. На ногах военному должны провести операцию – или в Киеве, или во Львове.

Также, говорит отец, сын уже хорошо общается. К защитнику возвращаются воспоминания о семье и друзьях.

Так, однажды Виталий вспомнил о маме, которую давно не слышал и не видел. Этот момент был особенно тяжелым для отца. Военный догадался, что с матерью что-то произошло, потому что та "не звонит и не приезжает". Сергей подтвердил, что она умерла. И тогда Виталий заплакал. И сейчас, когда вспоминает о ней – на глазах появляються слезы.

Я всегда говорю, что мама на небе, видит нас, молится за нас и хочет, чтобы у нас все было хорошо,

– делится Сергей Шумей.

В феврале 2025 года появилась петиция с просьбой присвоить Виталию Шумею звание Героя Украины. На сегодня собрано 12 085 голосов из необходимых 25 000. До завершения сбора осталось 25 дней.

Сергей Шумей верит, что его сын заслуживает высокое звание, и призывает всех желающих поддержать петицию. Мужчина отметил, что Виталий с 2014 года был в горячих точках Донбасса, пережил три контузии. Во время полномасштабной войны воевал под Киевом, Черниговом, а затем – снова на Донбассе. Шумей был командиром зенитно-ракетного комплекса.