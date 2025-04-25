Спершу лікарі не давали жодних шансів на те, що Віталій виживе, адже той зазнав важкої мінно-вибухової травми та перелому черепа. Втім, поступово захисник опанував базові навички, заговорив, почав жартувати і відчувати руки й ноги, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У якому стані Віталій Шумей

За словами батька воїна – Сергія, стан його сина покращився. У нього поступово відновлюється рухливість кінцівок. На ногах військовому мають провести операцію – або в Києві, або у Львові.

Також, каже батько, син вже добре спілкується. До захисника повертаються спогади про родину і друзів.

Так, одного разу Віталій згадав про маму, яку давно не чув і не бачив. Цей момент був особливо важким для батька. Військовий здогадався, що з матір'ю щось сталося, бо та "не дзвонить і не приїжджає". Сергій підтвердив, що вона померла. І тоді Віталій заплакав. І зараз, коли згадує про неї – на очах миготять сльози.

Я завжди кажу, що мама на небі, бачить нас, молиться за нас і хоче, щоб у нас все було добре,

– ділиться Сергій Шумей.

У лютому 2025 року з'явилася петиція з проханням присвоїти Віталію Шумею звання Героя України. На сьогодні зібрано 12 085 голосів із необхідних 25 000. До завершення збору залишилось 25 днів.

Сергій Шумей вірить, що його син заслуговує на високе звання, і закликає всіх охочих підтримати петицію. Чоловік зазначив, що Віталій з 2014 року був у найгарячіших точках Донбасу, пережив три контузії. Під час повномасштабної війни воював під Києвом, Черніговом, а згодом — знову на Донбасі. Шумей був командиром зенітно-ракетного комплексу.