Военнослужащий был жителем поселка Котельва, что на Полтавщине. В день гибели ему исполнилось 37 лет.

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Свой последний бой воин принял на Луганщине

Погиб Виталий Соболев на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Невское Сватовского района.

Он был гранатометчиком 1 десантно-штурмового батальона.

Как сообщили в Котелевской общине, дата и время прощания с павшим воином будут сообщены дополнительно.

Ранее Полтавщина прощалась еще с двумя защитниками

7 марта 2024 года погиб украинский защитник, уроженец Миргорода Евгений Хоменко. Павшему воину было всего 37 лет.

Мужчина служил командиром аэромобильного отделения. Без отца остались трое несовершеннолетних детей.

А 31 марта 2024 года в Миргороде попрощались с украинским пилотом Дмитрием Фишером. Он был признан одним из лучших пилотов, поднимавших в небо украинские Су-27.

Мужчина считался пропавшим с 2022 года, а в марте этого года экспертиза ДНК установила гибель пилота.

На фронте гибнут лучшие дети Украины