Військовослужбовець був мешканцем селища Котельва, що на Полтавщині. У день загибелі йому виповнилося 37 років.

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Свій останній бій воїн прийняв на Луганщині

Загинув Віталій Соболєв на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Невське Сватівського району.

Він був гранатометником 1 десантно-штурмового батальйону.

Як повідомили у Котелевській громаді, дата та час прощання з полеглим воїном будуть повідомлені додатково.

Раніше Полтавщина прощалася ще із двома захисниками

7 березня 2024 року загинув український захисник, уродженець Миргорода Євген Хоменко. Полеглому воїну було всього 37 років.

Чоловік служив командиром аеромобільного відділення. Без тата залишилися троє неповнолітніх дітей.

А 31 березня 2024 року у Миргороді попрощалися із українським пілотом Дмитром Фішером. Він був визаний одним із найкращих пілотів, що піднімали у небо українські Су-27.

Чоловік вважався зниклим із 2022 року, а у березні цього року експертиза ДНК встановила загибель пілота.

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