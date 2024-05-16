41-річний Віталій очолював Менський краєзнавчий музей. А коли взимку минулого року йому прийшла повістка, став на захист Батьківщини.

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Поліг на Харківщині

У грудні 2023 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Він служив у прикордонних військах.

12 травня 2024 року стало відомо, що Віталій Крутий загинув поблизу Металівки, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання. Захисник проявив стійкість та мужність у бою, уточнюють у Менській міській Раді.

Чудовий діяч культури

Сум із приводу втрати висловили колеги Віталія з "Туристичного інформаційного центру". Там пригадують, що Герой був чудовим діячем культури, прекрасним гідом і наставником. Його екскурсії полюбляла молодь.

Він був не просто хорошим краєзнавцем, а ще і відмінним науковцем. Це людина, яка хотіла жити, хотіла творити, хотіла популяризувати рідний край,

– йдеться у повідомленні.

У Менському краєзнавчому музеї зазначили, що загибель очільника установи – "невимовний біль для всіх, хто знав, працював, дружив з Віталієм Олександровичем Крутим".

І як нашому закладу бути без Вас, наш дорогий Керівнику?.. Не так все мало скластися! Молоді, сповнені життєвої енергії люди, повинні займатися улюбленою справою, одружуватись, народжувати дітей...Жити!!! Дякуємо, що були в нашому житті! Дякуємо за Ваш досвід, яким Ви щедро з нами ділилися, за Ваш талант, за професіоналізм! Дякуємо за щирість, мудрість, за дружбу! Дорогий наш, Олександрович, Ви назавжди залишитесь в наших світлих спогадах…

– емоційно відреагували на трагічну звістку працівники музею.

На війні загинув директор краєзнавчого музею з Чернігівщини / Фото Facebook Менський краєзнавчий музей

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