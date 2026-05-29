Навсегда 38: на фронте погиб защитник из Киевской области Виталий Соложеницын

Украина попрощается с еще одним защитником. На войне погиб житель Киевщины Виталий Соложеницын.

Ему было 38 лет. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Что известно о Виталии Соложеницыне?

Виталий Соложеницын родился и вырос в Ворзеле. Работал на строительстве и на предприятии по производству овощей в Гостомеле.

В ряды ВСУ был мобилизован в конце 2024 года.

Воин погиб в Донецкой области 19 февраля 2025 во время выполнения воинского долга.

У него остались мама Ирина и брат Александр.

Похороны защитника пройдут в пятницу, 29 мая, в Ворзеле. Прощание и похороны состоятся в 12:00 на кладбище по улице Семениевской.

Анатолий Федорук призвал жителей общины отдать последнюю дань уважения Виталию Соложеницыну.

