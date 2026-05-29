Йому було 38 років. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Дивіться також Вважався зниклим безвісти: на війні загинув Сергій Шулєпов

Що відомо про Віталія Соложеніцина?

Віталій Соложеніцин народився і виріс у Ворзелі. Працював на будівництві та на підприємстві з виробництва овочів у Гостомелі.

До лав ЗСУ був мобілізований наприкінці 2024 року.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Воїн загинув на Донеччині 19 лютого 2025 під час виконання військового обов'язку.

У нього залишилися мама Ірина та брат Олександр.

Похорон захисника пройде у п'ятницю, 29 травня, у Ворзелі. Прощання та поховання відбудуться о 12:00 на кладовищі по вулиці Семеніївській.

Анатолій Федорук закликав жителів громади віддати останню шану Віталію Соложеніцину.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Соложеніцина. Вічна пам'ять і слава!

Нагадаємо, що на фронті загинув 34-річний прикордонник з Волині Андрій Григола. У загиблого захисника залишилися мама Зоя, батько Микола, а також троє доньок.

Також на війні в Україні поліг британський спецпризначенець 23-річний Ейртон Редферн. Він мав отримати нагороду за врятоване життя.