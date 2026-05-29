Йому було 38 років. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Що відомо про Віталія Соложеніцина?
Віталій Соложеніцин народився і виріс у Ворзелі. Працював на будівництві та на підприємстві з виробництва овочів у Гостомелі.
До лав ЗСУ був мобілізований наприкінці 2024 року.
Воїн загинув на Донеччині 19 лютого 2025 під час виконання військового обов'язку.
У нього залишилися мама Ірина та брат Олександр.
Похорон захисника пройде у п'ятницю, 29 травня, у Ворзелі. Прощання та поховання відбудуться о 12:00 на кладовищі по вулиці Семеніївській.
Анатолій Федорук закликав жителів громади віддати останню шану Віталію Соложеніцину.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Соложеніцина. Вічна пам'ять і слава!
