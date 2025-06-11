Во Львове попрощались с Героем Украины Виталием "Туристом" Карвацким

В пятницу, 25 июля, Львов провел в последний путь Героя Украины Виталия "Туриста" Карвацкого. Военный погиб 11 июня на Харьковском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Защитника похоронили на поле почетных захоронений новейших Героев Лычаковского кладбища.

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Что известно о Виталии Карвацком?

Виталий Карвацкий родился в Днепре, а образование получил на историческом факультете Львовского университета имени Ивана Франко. Он добровольно присоединился к армии в начале полномасштабного вторжения.

Боец защищал страну на Донецком, Луганском и Южно-Слобожанском направлениях в рядах 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Впоследствии присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

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С апреля 2024 года Виталий продолжил службу как оператор ударных FPV-дронов на Харьковском направлении. Лично уничтожил более 600 вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в частности танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Виталию Карвацкому звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

К слову, 25 июля во Львове также провели в последний путь 43-летнего Виталия Харпака, 42-летнего Владимира Думу и 12 военных, погибших в плену.