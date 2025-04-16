"Позиция Украины неизменна": в МИД отреагировали на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина никогда не изменит свою позицию относительно территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В МИД ответили на заявление Уиткоффа

Георгий Тихий прокомментировал слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа относительно "пяти территорий".

Украина является целостной, соборной в пределах международно признанных границ. Эта позиция Украины неизменна и не изменится никогда. Я могу вам сказать: никогда. Сколько будет лет, месяцев – это никогда не изменится. Украина, как и была, так и будет в пределах международно признанных границ,

– подчеркнул представитель МИД.

Дипломат напомнил, что в рамках более широкого процесса мирного урегулирования министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает несколько принципиальных моментов:

Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских.

Украина никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности, своих Вооруженных сил или международной помощи.

Ни одна третья страна не имеет права вето, в какие альянсы и союзы Украине вступать.

Напомним, недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос так называемых "5 территорий". Вероятно, речь идет о статусе Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что соглашение между Украиной и Россией не может содержать вопрос о признании российскими оккупированных территорий.