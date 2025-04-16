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24 Канал Новости Украины "Позиция Украины неизменна": в МИД отреагировали на слова Виткоффа о "пяти территориях"
16 апреля, 18:22
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"Позиция Украины неизменна": в МИД отреагировали на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

Полина Буянова
Основні тези
  • Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности в пределах международно признанных границ неизменна.
  • Украина никогда не признает оккупированные территории как российские и не согласится на ограничение своих оборонительных возможностей.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина никогда не изменит свою позицию относительно территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В МИД ответили на заявление Уиткоффа

Георгий Тихий прокомментировал слова специального представителя президента США Стива Уиткоффа относительно "пяти территорий".

Украина является целостной, соборной в пределах международно признанных границ. Эта позиция Украины неизменна и не изменится никогда. Я могу вам сказать: никогда. Сколько будет лет, месяцев – это никогда не изменится. Украина, как и была, так и будет в пределах международно признанных границ,
– подчеркнул представитель МИД.

Дипломат напомнил, что в рамках более широкого процесса мирного урегулирования министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает несколько принципиальных моментов:

  • Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских.
  • Украина никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности, своих Вооруженных сил или международной помощи.
  • Ни одна третья страна не имеет права вето, в какие альянсы и союзы Украине вступать.

Напомним, недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос так называемых "5 территорий". Вероятно, речь идет о статусе Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на это Владимир Зеленский сказал, что соглашение между Украиной и Россией не может содержать вопрос о признании российскими оккупированных территорий.