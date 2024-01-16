Известный антиукраинскими заявлениями Рамасвами вышел из президентской гонки в США: какая причина
Источник:The New York Times
Американский предприниматель Вивек Рамасвами выбыл с гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Он ведь занял 4 место на кокусах в Айове.
Журналисты отметили, что это произошло во вторник, 16 января. До этого он прославился антиукраинскими заявлениями и не только.
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Что известно о выбытии из гонки Вивека Рамасвами
Вивек Рамасвами, 38-летний предприниматель и новичок в политике, ненадолго произведший фурор своими дерзкими политическими предложениями и огромным чувством уверенности, выбыл из гонки за выдвижение в Белый дом от республиканской партии после нелестного четвертого места на кокусах в Айове,
– отметили журналисты.
Сразу после этого Рамасвами поддержал Дональда Трампа на выборах президента США, заявив: "Он получит мою полную поддержку".
Издание отметило, что основную часть своей кампании предприниматель финансировал сам, используя деньги, заработанные на биотехнологиях и финансах.
Какие заявления озвучивал Вивек Рамасвами
- Вивек Рамасвами заявил еще в августе 2023 года, что он против помощи Украине. Он также пояснил, что это якобы "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины". По словам Рамасвами, в таком случае Украина якобы выйдет из войны с сохранением суверенитета. Однако он не объяснил, как это произойдет. Только заверил, что "эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы больше не будем ее финансировать".
- Летом 2023 года он также заявлял, что в случае избрания признает, что Россия якобы имеет право на оккупированные территории Украины. Кроме того, обещал заблокировать вступление Киева в НАТО.
- Также в ноябре 2023 года Вивек Рамасвами назвал Владимира Зеленского "нацистом". Среди прочего выступал за выход США из ООН и НАТО.