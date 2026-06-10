Первые реальные переговоры, – политолог раскрыл, что на самом деле стоит за визитом Абрамовича

Приезд Романа Абрамовича в Киев свидетельствует о глубоком недоверии российского диктатора к собственным спецслужбам и официальным дипломатическим каналам. В то же время Кремль публично демонстрирует воинственную риторику и требует от олигархов финансирования войны.

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что обнародование деталей этих кулуарных переговоров стало для Путина самым большим ударом.

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Для чего Путин отправил Абрамовича в Киев?

Ранее Путина не видели месяцами, а медиа публиковали так называемые "консервы" – заранее записанные новости и сюжеты. А в последнее время он постоянно делает заявления о победе и наступлении. Что наталкивает россиян на мысль, что переговоры не нужны, потому что они и так все завоюют.

А непублично направляет Абрамовича, чтобы он начал говорить с украинской властью, очевидно, зондируя объем каких-то соответствующих компромиссов. И я думаю, что больше всего Путина обидело то, что эти переговоры сделали публичными, а он хотел больше всего этого избежать,

– подчеркнул Олещук.

Не так давно российские олигархи призвали скинуться деньгами на войну, апеллируя к тому, что уже вот-вот финал. В то же время параллельно в обход всех официальных каналов российский президент посылает персонального эмиссара, чтобы поговорить, а вдруг Украина на что-то согласится.

К тому же президент Украины заявил, что достиг цели, которую он ставил во время публикации открытого письма.

"Мы можем только гадать, что это могла быть за цель. Но я подозреваю, что она связана с донесением соответствующего месседжа для российских элит, что, мол, Путин рассказывает о вечной войне, а сам ищет варианты, как все завершить, но при этом сделать это с выгодой для себя", – сказал политолог.

Действительно ли Кремль рассчитывает на быструю победу: смотрите в видео

Что известно о мирных переговорах по войне в Украине?

Президент Зеленский подчеркнул важность прозрачной и четко определенной роли Европейского Союза в переговорном процессе. Он подчеркнул, что из-за статуса России как агрессора классическое посредничество невозможно, однако ЕС обладает достаточным политическим весом, чтобы заставить Путина остановить войну.

По мнению главы государства, наиболее эффективным представительством от Европы в предстоящих переговорах является формат Е3, объединяющий Германию, Францию и Великобританию, хотя окончательный выбор делегатов остается за самими европейскими партнерами. Зеленский также отметил ключевую роль США, которые совместно с Европой должны стать гарантами безопасности для Украины.