Алексей Буряченко, политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин, сказал 24 Каналу, что одной из тем разговоров Дуды в Китае будет война России против Украины. В то же время не стоит ожидать что этот визит станет прорывным в вопросе достижения мира в Украине.

Читайте также Наводит на гнев Кремля: в Польше раскритиковали Дуду за его смелое заявление о ядерном оружии

Лидер на восточном фланге ЕС

Прорывным он может быть скорее в вопросе взаимоотношений Польши и Китая.

Варшава, по мнению политолога, может быть интересна Пекину с нескольких позиций:

экономика Польши продолжает динамично развиваться, сейчас она является одной из самых мощных в Европейском Союзе;

она является региональным лидером на восточном фланге ЕС;

формирование любых инициатив по безопасности в Восточной Европе невозможно без учета мнения и интересов Польши, и этот аспект наверняка будет обсуждаться во время встреч Дуды в Китае.

Пока Украина находится в состоянии войны с Россией, а после войны – будет период ее восстановления, лидерские функции в этом регионе будут принадлежать Польше,

– подчеркнул Буряченко.

Также Китай "грезит" десятилетиями о европейских рынках и налаживании сухопутного сообщения между Китаем и Европейским Союзом. Польша может выступить драйвером и лидером этого процесса, ведь она не хочет потерять возможность расширить свои экономические взаимоотношения с Китаем – не на уровне Евросоюза, а непосредственно с ним.

Будет лоббировать собственные интересы

Это автономная игра Польши с Китаем. В то же время, по его мнению, война Россия против Украины мешает ей полноценно раскрыть свои "экономические крылья" и предложить Китаю полный спектр экономических взаимоотношений. Поэтому вопрос российско-украинской войны будет проходить "красной линией" через переговорный процесс польской и китайской сторон.

"Также Польша будет искать пути мира и достижения договоренностей с Китаем, чтобы через него минимизировать его поддержку России. Однако Варшава будет пытаться прежде всего лоббировать свои собственные интересы, а не украинцев", – отметил Алексей Буряченко.