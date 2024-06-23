Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, сказав 24 Каналу, що однією з тем розмов Дуди в Китаї буде війна Росії проти України. Водночас не варто очкувати що цей візит стане проривним у питанні досягнення миру в Україні.

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Лідер на східному фланзі ЄС

Проривним він може бути скоріше у питанні взаємовідносин Польщі та Китаю.

Варшава, на думку політолога, може бути цікава Пекіну з декількох позицій:

економіка Польщі продовжує динамічно розвиватися, зараз вона є однією з найпотужніших у Європейському Союзі;

вона є регіональним лідером на східному фланзі ЄС;

формування будь-яких безпекових ініціатив у Східній Європі неможливе без урахування думки та інтересів Польщі, і цей аспект напевно буде обговорюватись під час зустрічей Дуди в Китаї.

Поки Україна перебуває у стані війни з Росією, а після війни – буде період її відбудови, лідерські функції у цьому регіоні належатимуть Польщі,

– наголосив Буряченко.

Також Китай "марить" десятиліттями про європейські ринки і налагодження сухопутного сполучення між Китаєм та Європейським Союзом. Польща може виступити драйвером та лідером цього процесу, адже вона не хоче втратити можливість розширити свої економічні взаємовідносини з Китаєм – не на рівні Євросоюзу, а безпосередньо з ним.

Лобіюватиме власні інтереси

Це автономна гра Польщі з Китаєм. Водночас, на його думку, війна Росія проти України заважає їй повноцінно розкрити свої "економічні крила" і запропонувати Китаю повний спектр економічних взаємовідносин. Тому питання російсько-української війни проходитиме "червоною лінією" крізь перемовний процес польської та китайської сторін.

"Також Польща шукатиме шляхи миру і досягнення домовленостей з Китаєм, щоб через нього мінімізувати його підтримку Росії. Однак Варшава намагатиметься насамперед лобіювати свої власні інтереси, а не українців", – зауважив Олексій Буряченко.