Россия не может диктовать повестку дня: каких сигналов следует ожидать от Байдена в Польше

Джо Байден 21 февраля находится с визитом в Польше. То, что американский лидер сначала посетил Украину, а затем отправился в Польшу, которая является одной из наших крупнейших союзниц – мощная поддержка.

Такое мнение 24 Каналу выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, поездка президента США в наше государство в годовщину Небесной Сотни, а также накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину является чрезвычайно важным событием.

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Каких сигналов ждать от Байдена

В Польше американский лидер выступит с речью. Во время нее он может послать сигналы странам "новой Европы".

Сейчас инициатива и лидерство в НАТО и Европейском Союзе переходят к молодым странам. Это очень важно и есть над чем задуматься для тех, кто любит телефонные разговоры с Владимиром Путиным,

– отметил Рыбачук.

По его мнению, российский диктатор "растоптал" их как политиков, когда они повторяли тезисы Путина, мол, Россия не нападет. Сейчас же президент США демонстрирует свою поддержку тем странам, которые не боятся противостоять России.

Рыбачук сказал, каких сигналов ждать от Байдена в Польше: смотрите видео

"Байден очень усиливает эти настроения в НАТО и поощряет условно реформаторов в ЕС и НАТО, что нужно делать выводы, потому что мир уже никогда не будет как раньше и Россия не должна и не может диктовать свою повестку дня", – сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Речь идет о том, что Альянс не должен принимать решения о расширении, учитывая реакцию Путина. Ведь именно такой до последнего времени была политика со стороны "старой Европы".

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