Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, поїздка президента США до нашої держави у роковини Небесної Сотні, а також напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну є надзвичайно важливою подією.

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Яких сигналів чекати від Байдена

У Польщі американський лідер виступить з промовою. Під час неї він може надіслати сигнали країнам "нової Європи".

Зараз ініціатива та лідерство в НАТО і Європейському Союзі переходить до молодих країн. Це надзвичайно важливо і є над чим задуматися для тих, хто любить телефонні розмови з Владіміром Путіним,

– зазначив Рибачук.

На його думку, російський диктатор "розтоптав" їх як політиків, коли вони повторювали тези Путіна, мовляв, Росія не нападе. Наразі ж президент США демонструє свою підтримку тим країнам, які не бояться протистояти Росії.

Рибачук сказав, яких сигналів очікувати від Байдена у Польщі: дивіться відео

"Байден дуже посилює ці настрої в НАТО та заохочує умовно реформаторів у ЄС і НАТО, що треба робити висновки, бо світ вже ніколи не буде як раніше і Росія не має і не може диктувати свій порядок денний", – сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Мовиться про те, що Альянс не має ухвалювати рішення щодо розширення з огляду на реакцію Путіна. Адже саме такою до останнього часу була політика з боку "старої Європи".

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