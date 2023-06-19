Есть много факторов, которые Пекин не контролирует: о чем Блинкен договаривается в Китае

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай с официальным визитом. Вероятно, он будет договариваться о долгожданной встрече президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что встреча лидеров США и Китая состоится в ближайшие месяцы.

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Цель визита Блинкена

В последний раз президент США и лидер Китая встречались в ноябре 2022 года накануне Саммита на Бали. За это время произошло много событий, которые следует обсудить. В частности, Китай создал так называемый "мирный план" относительно окончания войны в Украине.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны. Они содержат 12 пунктов, в которых прописаны только общие фразы и призывы к переговорам.

Однако главный камень преткновения – это вопросы Тайваня. Вашингтон хотел разделить вопросы Тайваня и войны в Украине, но Пекин пытается их увязать.

Вы (США – 24 Канал) будьте любезны прекратите военную помощь Тайваню и ряд других вещей, а мы (Китай – 24 Канал) повлияем на Москву относительно того, чтобы побудить ее к прекращению войны в Украине,

– отметил российский правозащитник.

США верят, что Китай ведет свою игру. По мнению Фэйгина, Вашингтон сейчас не готов брать какие-либо обязательства по прекращению поддержки Тайваня, но компромиссы возможны.

"Я думаю, что вопрос войны между Вашингтоном и Пекином не стоит, ведь для этого нет существенных предпосылок и нет готовности Китая вступать в такой конфликт", – сказал Фейгин.

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Пока нет уверенности в том, что Пекин имеет рычаг, чтобы прямо указать Москве о необходимости прекращения войны на условиях, не подходящих России.

Есть много факторов, которые Пекин не контролирует,

– подытожил российский правозащитник.

С одной стороны, Китай поддерживает Путина и хочет, чтобы он оставался у власти, а с другой – продолжение войны опасно для путинского режима.

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