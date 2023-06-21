"Это станет сигналом для США": как Китай помогает России в войне

Одно из главных событий международной политики – приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Китайская экономика находится в не наилучшем положении, так что на прямую конфронтацию с Западом в Пекине сейчас не решаться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский. Соединенные Штаты четко обозначили Китаю свои красные линии, одна из которых напрямую касается Украины.

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Позиция США на переговорах с Китаем

Сегодня Китай является стратегическим конкурентом США. Это записано в официальной стратегии Байдена.

"Америка считает Китай единственной на планете силой, способной изменить мировой порядок. Поэтому США осторожны в отношениях с Китаем", – отметил Шеренговский.

На переговорах в Пекине Блинкен был сдержан и не винил Пекин в вооруженной поддержке России. Правда, в отношении отдельных китайских компаний Вашингтон настроен более решительно.

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По сообщению обозревателей, Блинкен четко объяснил представителям Китая, что все частные игроки, поддерживающие российскую армию, будут оказываться под санкциями.

"Такая позиция соответствует политике удерживания Китая в структуре международных правил. США хотят видеть Китай прогнозируемым игроком, прежде чем идти навстречу его экономическим интересам", – проанализировал ситуацию политолог.

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