"Это станет сигналом для США": как Китай помогает России в войне
Одно из главных событий международной политики – приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Китайская экономика находится в не наилучшем положении, так что на прямую конфронтацию с Западом в Пекине сейчас не решаться.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский. Соединенные Штаты четко обозначили Китаю свои красные линии, одна из которых напрямую касается Украины.
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Позиция США на переговорах с Китаем
Сегодня Китай является стратегическим конкурентом США. Это записано в официальной стратегии Байдена.
"Америка считает Китай единственной на планете силой, способной изменить мировой порядок. Поэтому США осторожны в отношениях с Китаем", – отметил Шеренговский.
На переговорах в Пекине Блинкен был сдержан и не винил Пекин в вооруженной поддержке России. Правда, в отношении отдельных китайских компаний Вашингтон настроен более решительно.
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По сообщению обозревателей, Блинкен четко объяснил представителям Китая, что все частные игроки, поддерживающие российскую армию, будут оказываться под санкциями.
"Такая позиция соответствует политике удерживания Китая в структуре международных правил. США хотят видеть Китай прогнозируемым игроком, прежде чем идти навстречу его экономическим интересам", – проанализировал ситуацию политолог.
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Насколько обещания Китая заслуживают доверия
Китай очень сильно зависит от торговли с Западом, которая составляет около 40% его оборота. Экономика Китая все еще не восстановилась после ковида, поэтому этой судьбой своей торговли Пекин точно не будет рисковать. Соответственно прямой военной помощи от Китая для России не будет.
В то же время китайские частные компании будут пытаться обходить эти ограничения. США подчеркнули, что надеются на помощь Китая в поиске нарушителей санкционного режима, но это очень маловероятно. К сожалению, таких поставок, по мнению политолога, избежать, скорее всего, не удастся.
Этим визитом администрация Байдена стремилась снизить градус напряжения. Но с другой стороны, Штаты очень четко обозначили свои красные линии. Если Китай будет помогать частным компаниям "прятаться" от санкций, это будет четким сигналом для США, что нужно действовать более активно,
– резюмирует Шеренговский.
Больше об отношениях США и Китая
- Китай и Соединенные Штаты ведут борьбу за глобальное лидерство, представляя авторитарный и демократический лагеря соответственно.
- Последний визит американского чиновника в Китай состоялся еще при президентстве Дональда Трампа. Тогда США и Китай были на пороге торговой войны.
- При президентстве Джозефа Байдена отношения двух стран были также более чем прохладные: Китай продолжает подготовку к войне Тайванем, на которую Вашингтон ответил прошлогодним визитом Нэнси Пелоси на остров.