Это не визит вежливости: с какой целью Блинкен посетит Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай. Он будет говорить о войне России против Украины и налаживать коммуникацию с официальным Пекином.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс. По его словам, обе страны будут однозначно обсуждать войну, ведь Китай едва ли не единственная страна мира, которая имеет влияние на Кремль.

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США будут удерживать Китай от поддержки России

Ференс считает, что это не будет визитом вежливости – скорее рабочим, направленным на налаживание каналов коммуникации между США и Китаем.

"Одна из ключевых проблем США – не допустить, чтобы Китай сотрудничал с Россией в военной сфере. Предыдущие визиты европейских лидеров в Пекин свидетельствовали о поиске определенных балансов и компромиссов, чтобы Китай держался в стороне от войны и сотрудничества с Россией", – заявил эксперт-международник.

В то же время, он добавил, что Китаю также нужно что-то предложить. Пекин интересуют, прежде всего, западные рынки сбыта и избегание потенциальных санкций, которые будут вредить экономической деятельности.

Конфликтность между США и Китаем растет и будет расти в дальнейшем. Поиск каналов коммуникации и общих точек соприкосновения поможет сбалансировать ситуацию в мире,

– подчеркнул Ференс.

Влияние Китая на ход российско-украинской войны