В Госдепе раскрыли подробности визита Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину обсудит ряд вопросов с украинскими чиновниками, в частности, долгосрочные обязательства по безопасности.

Этот визит стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиардов долларов.

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Цель визита Блинкена

Визит государственного секретаря США должен продемонстрировать солидарность США с Украиной. В частности, в то время, когда Силы обороны которой пытаются отразить наступление россиян и массированные бомбардировки на северо-восточной границе с Россией в Харьковской области.

CNN пишет, что Блинкен прибыл в Киев поездом рано утром и надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении".

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", – сказал чиновник.

"Непоколебимая поддержка"

Между тем сам Блинкен прокомментировал свой визит в соцсети Х.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", – написал госсекретарь США.

Детали встреч в Киеве

У заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера говорится, что государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками Украины и подчеркнуть постоянную поддержку Соединенными Штатами Украины.

"Находясь в Украине, госсекретарь Блинкен встретится с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить последние события на поле боя, влияние от полученной новой военной и экономической помощи от США, долгосрочные обязательства по безопасности и другие обязательства, а также текущую работу по ускорению экономического восстановления Украины", – говорится в сообщении.

США поддерживает Украину

На прошлой неделе США выделили Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

В Белом доме уже анонсировали новый пакет помощи для Украины.

К слову, последний раз Энтони Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года, когда Украину посетил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.