Путин отменил встречу с директором ЦРУ после того, как узнал цель его визита, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин отказался от личной встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву 25 августа. Это произошло после того, как Кремль ознакомился с призывом американской стороны как можно быстрее договориться о завершении войны против Украины.

Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Почему Путин отказался встречаться с директором ЦРУ?

Глава России заранее освободил свой график для возможных переговоров с американским чиновником. Однако после передачи содержания беседы с руководителями российских спецслужб в Кремле решили, что встреча не имеет смысла.

В столице России Джон Рэтклифф провел переговоры с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Американский чиновник подчеркнул, что военное и экономическое положение России стремительно ухудшается, поэтому Москве выгоднее заключить соглашение о прекращении войны сейчас.

Собеседник издания отметил, что представитель США привез слишком жесткую оценку положения дел в российской армии.

Его послание выглядело так, будто Зеленский уже стоит на Поклонной горе и в бинокль рассматривает Кремль,

– цитирует источник издание "Агентство".

В Кремле считают, что директор ЦРУ ошибся адресатом с подобными призывами. В то же время источник не смог уточнить, насколько позиция главы ЦРУ отражала официальную линию администрации президента Дональда Трампа.

Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил отсутствие личной встречи, заверив, что российского диктатора оперативно проинформировали о всех деталях контактов с представителями американской разведки.

Завантаження опитування… Показати повністю

Подробности и цель визита в Москву

По данным издания The New York Times, Рэтклифф передал российским спецслужбам мрачную оценку дальнейших перспектив России в войне. Кроме того, портал Axios отмечал, что глава ЦРУ предложил идею проведения трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Издания The Wall Street Journal и Politico также сообщали о предостережениях относительно недопустимости потенциальной атаки России на страны НАТО, в частности на страны Балтии.

Напомним, после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия усилила воздушные атаки на Киев. Политолог-международник Максим Несвитайлов считает, что таким образом Кремль пытается продемонстрировать Вашингтону силу и безнаказанность, восприняв приезд американского чиновника как проявление слабости США.

Рэтклифф, возможно, пытался донести до российской стороны информацию о ее сложном положении, однако Москва ответила традиционной демонстрацией силы. Несвитайлов также предположил, что в отсутствие жесткой реакции Запада Кремль в будущем может прибегнуть к провокациям против стран НАТО, в частности в Прибалтике.