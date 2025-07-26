США будут давить по многим направлениям: политтехнолог предположил, зачем Трамп едет в Европу

Президент США Дональд Трамп находится с 5-дневным визитом в Шотландии. В частности, там он может давить на Европу относительно санкций против России по нефти и газу.

Также Трампу нужны союзники в будущей войне против Китая. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Тарас Загородний.

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Давление США на Европу

Тарас Загородний подчеркнул, что для Европы не должно быть проблем с тем, чтобы отказаться от российской нефти и газа. Также европейцы могут, в частности, остановить танкеры, которые плывут в Балтийском море. Вероятно, Трамп будет давить на них в этом направлении.

Также обсуждение вопроса по Китаю. Трамп хочет от Европы, чтобы они поддерживали торговые войны против Пекина. Потому что будущую войну против КНР никто не отменял. Нужны союзники, нормальный тыл. Думаю, они будут давить по многим направлениям,

– предположил политтехнолог.

К слову, издание The Guardian написало, что во время пятидневного визита в Шотландию Дональд Трамп обсудит с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Великобритании Киром Стармером вопрос прекращения войны в Украине. Отмечается, что завершение войны России в Украине является ключевым вопросом на переговорах президента США с ЕС и Великобританией.