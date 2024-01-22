Польша должна быть самым надежным союзником Украины в этой смертельной борьбе со злом, – Туск

Находясь с визитом в Киеве, премьер-министр Польши Дональд Туск уже успел сделать несколько заявлений. По его словам, поддержка Украины в отпоре против агрессии России является "Вопросом номер один".

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

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Надо поскорее решить проблемы между Украиной и Польшей

По словам Туска, в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.

"У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их", – отметил глава польского правительства.

Говоря о российской агрессии, политик добавил, что ему важно, чтобы Польша была для Украины "самым надежным союзником в этой смертельной борьбе со злом".

Вопрос борьбы с агрессором для меня – абсолютно номер один",

– подчеркнул польский премьер.

Безопасность Польши – еще одна причина визита Туска в Киев

"На самом деле, я также нахожусь в Киеве ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии", – сказал Туск.

По его словам, сторонам есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "мы говорим о друзьях, также знающих, как решать определенные спорные проблемы".

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