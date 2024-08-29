"Едут за результатом": чего ждать от поездки Умерова и Ермака в США

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров 30 августа посетят Соединенные Штаты, где обсудят вопрос разрешения на удары вглубь России. У Байдена есть возможность показать себя настоящим "ястребом".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, подчеркнув, что Украине чрезвычайно необходимо разрешение бить вглубь России западным оружием.

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Чего ожидать от визита Ермака и Умерова

Как отметил Лесной, разрешение на удары вглубь России позволит сохранить жизни украинцев. Любой разрушенный вражеский самолет или те же ракеты позволят уменьшить количество вражеских обстрелов.

В последнее время украинские чиновники и другие влиятельные люди усиленно работали с администрацией Байдена. Есть надежда, что процесс с разрешением на такие удары будет двигаться вперед.

На всех уровнях прорабатывалась администрация Байдена. Ездили не только наши депутаты. Были и люди, к которым прислушиваются в США. Отставные генералы писали Байдену, что "ты и так скоро не будешь президентом, то войди в историю; покажи, что ты ястреб". Пора давать это разрешение,

– отметил Лесной.

Есть надежда, что визит Ермака и Умерова в США будет результативным. Вполне возможно, что там удастся достичь промежуточного разрешения. Далее нужно будет работать над его расширением.

Обратите внимание! Андрей Ермак и Рустем Умеров прибудут с визитом в США. Они попытаются убедить Белый дом отменить ограничения на удары оружием большой дальности по России.