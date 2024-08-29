Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, наголосивши, що Україні надзвичайно необхідний дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю.

Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Чого очікувати від візиту Єрмака та Умєрова

Як наголосив Лісний, дозвіл на удари вглиб Росії дозволить зберегти життя українців. Будь-який зруйнований ворожий літак чи ті ж ракети дозволять зменшити кількість ворожих обстрілів.

Упродовж останнього часу українські посадовці та інші впливові люди посилено працювали з адміністрацією Байдена. Є надія, що процес з дозволом на такі удари рухатиметься вперед.

На всіх рівнях пропрацьовувалася адміністрація Байдена. Їздили не лише наші депутати. Були й люди, до яких прислухаються у США. Відставні генерали писали Байдену, що "ти й так скоро не будеш президентом, то увійди в історію; покажи, що ти яструб". Пора давати цей дозвіл,

– зазначив Лісний.

Є сподівання, що візит Єрмака та Умєрова до США буде результативним. Цілком можливо, що там вдасться досягнути проміжного дозволу. Далі потрібно буде працювати над його розширенням.

Зверніть увагу! Андрій Єрмак та Рустем Умєров прибудуть з візитом до США. Вони спробують переконати Білий дім скасувати обмеження на удари західною зброєю великої дальності по Росії.