Об этом говорится в его посте, опубликованном в фейсбуке.

Что говорит Фицо о росте напряженности?

Словацкий премьер-министр подчеркнул рост напряженности в Европе и отметил, что ситуация с возможностью общеевропейского военного конфликта стала крайне серьезной.

По словам главы правительства, Братислава соблюдает требования Альянса и заботится о сотрудничестве с партнерами, однако стремится избежать вовлечения своих сил в боевые действия.

Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5-й статьи. Так, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт,

– добавил Фицо.

Обеспокоенность военными рисками побудила словацкого премьера провести срочные консультации в столице Украины. Именно по этой причине 18 сентября политик прибывает с рабочим визитом в Киев.

Программа поездки предусматривает двусторонние переговоры с президентом Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Сергеем Корецким. Вместе с ним в Украину прибудет группа глав правительств других стран Европы.

Главной целью дипломатического визита является непосредственное обсуждение региональной безопасности и мер по предотвращению угрозы глобальной войны.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области. По его словам, в российском анклаве сейчас почти нет войск, поэтому масштабные учения вблизи него могли бы заставить Россию перебросить часть сил из Украины.

Отметим, что в Литве планируют внести изменения в конституцию в отношении ядерного оружия, что вызвало реакцию Кремля. Дмитрий Медведев заявил, что Вильнюсу не стоит рассматривать возможность размещения ядерного оружия, пригрозив, что в случае конфликта Литва может "исчезнуть с карты мира".