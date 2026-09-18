Про це йдеться у виступі, який він опублікував у фейсбуці.

Що каже Фіцо про зростання напруги?

Словацький урядовець наголосив на зростанні напруги у Європі та зауважив, що ситуація з можливістю загальноєвропейського військового конфлікту стала вкрай серйозною.

За словами очільника уряду, Братислава дотримується вимог Альянсу та дбає про співпрацю з партнерами, однак прагне уникнути залучення своїх сил до бойових дій.

Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобов'язань, але як прем'єр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт,

– додав Фіцо.

Занепокоєння військовими ризиками спонукало словацького прем'єра до проведення термінових консультацій у столиці України. Саме з цієї причини 18 вересня політик прибуває із робочим візитом до Києва.

Програма поїздки передбачає двосторонні переговори з президентом Володимиром Зеленським та новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Разом із ним до України прибуде група очільників урядів інших країн Європи.

Головною метою дипломатичного візиту є пряме обговорення регіональної безпеки та кроків для відвернення загрози глобальної війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання біля Калінінградської області. За його словами, у російському анклаві нині майже немає військ, тож масштабні навчання поблизу нього могли б змусити Росію перекинути частину сил з України.

Зазначимо, що у Литві планують змінити конституцію щодо ядерної зброї, що викликало реакцію Кремля. Дмитро Медведєв заявив, що Вільнюсу не варто розглядати можливість розміщення ядерної зброї, пригрозивши, що у разі конфлікту Литва може "зникнути з карти світу".