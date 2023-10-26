Визит делегации ХАМАС в Москву: как отреагировал Израиль
Источник:The Times of Israel
Еврейское государство отреагировало на сообщение о поездке делегации ХАМАС в Россию. В МИДе Израиля провели параллели между палестинскими боевиками и ИГИЛ.
Спикер МИД Израиля Лиор Хаят прокомментировал поездку делегации ХАМАС в Москву. Он подверг критике Россию за этот шаг.
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Какая позиция Израиля
Хаят назвал ХАМАС террористической организацией. По словам дипломата, она хуже ИГИЛ ("Исламского государства"). Дипломат заявил, что руки высокопоставленных чиновников ХАМАС запятнаны кровью более 1 400 израильтян, убитых во время атаки палестинских боевиков на еврейское государство 7 октября. Он также подчеркнул, что эти палестинские чиновники несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.
Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, поддерживающий терроризм и узаконивающий зверства террористов ХАМАС,
– сказал спикер.
Представитель МИД Израиля призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России.
Что этому предшествовало
В четверг, 26 октября, в Москву приехала делегация ХАМАС, возглавляемая Абу Марзуком. Представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова подтвердила информацию о визите ХАМАС вражеским российским СМИ.
Также в этот день в российскую столицу приехал заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани. С ним встретился Михаил Галузин, являющийся заместителем росийского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Израиль осудил генсека ООН
- Недавно Антониу Гутерреш заявил, что атака ХАМАС на Израиль произошла "не на пустом месте". После этого постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовал его отставки.
- Впоследствии генсек ООН объяснил свои слова о палестинских боевиках тем, что его якобы неправильно поняли. Однако в ответ израильский дипломат снова раскритиковал Гутерреша за то, что тот не извинился за свои слова, и во второй раз призвал его покинуть этот пост.