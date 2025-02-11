Трамп подтвердил визит Кіта Келлога в Украину: когда он должен состояться

Дональд Трамп анонсировал визит его представителя по вопросам Украины и России в Киев. Кит Келлог должен приехать в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RadioFreeEurope.

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Белый дом согласовывает детали переговоров

Президент США, выступая на брифинге в Белом доме 10 февраля, подтвердил, что спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог посетит Украину "на следующей неделе". Однако Трамп точной даты визита Келлога в Киев не назвал.

Также спецпредставитель Трампа должен встретиться с Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Кроме того, президент Украины на полях конференции проведет встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

На Мюнхенской конференции также должны присутствовать Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хэгсет.

Келлог подчеркнул в интервью Associated Press, что США "донесут свои ожидания союзникам".

Когда вернемся из Мюнхена, хотим донести до президента варианты, чтобы, когда он (непосредственно) примет участие в мирном процессе, он знал, как это будет выглядеть для него,

– подчеркнул Кит Келлог.

По его словам, Белый дом согласовывает детали переговоров, что предоставит команде Трампа первую серьезную возможность донести до общества информацию о подходе новой администрации к войне в Украине.

Зная, как работает этот процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы собрались все вместе и обсудили это как группа,

– сказал спецпредставитель Трампа.

В то же время Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, а Зеленский призывает к прочным гарантиям безопасности как части любого соглашения с Москвой.

Киев опасается, как отмечает издание, что любое соглашение, не имеющее жестких военных обязательств, в частности, членство в НАТО или развертывания миротворческих войск, даст Кремлю время для перегруппировки и перевооружения для нового наступления.

Напомним, что по данным телеканала CNN, который ссылается на источники в украинском правительстве, визит Кита Келлога в Украину запланирован на 20 февраля.