В ОП сказали, что показал визит Кулебы в Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в Китай, где встретился с китайским коллегой Ван И и обсудил пути достижения справедливого мира.

Пекин заинтересован в том, чтобы конфликт уже терял свою актуальность для глобальной повестки дня, сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он отметил, что война России против Украины разрушает правила, а Пекин хочет, чтобы правила работали.

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Что Кулеба объяснял в Китае

КНР, как глобальный игрок, демонстрирует готовность выслушать не только российскую сторону, но и Украину и понять, почему в этой войне сегодня невозможно перейти к дипломатическому урегулированию, на чем, кстати, настаивает Китай.

Кулеба показал, что Украина не хочет войны и готова к переговорному процессу на справедливых условиях, которые приведут к устойчивому миру. Однако несмотря на все свои заявления, Россия готова только к войне, эскалации и экспансии.

Именно это, объяснял министр иностранных дел в Китае, именно это Китай должен услышать. Абстрактно провести переговорный процесс, это же не означает, что вы придете к какому-то согласию и получите устойчивый мир и договоренности, которые страна-агрессор будет выполнять,

– сказал Подоляк.

Что выгодно Пекину

По мнению советника председателя ОПУ, визит главы МИД Украины в Китай крайне важен, ведь сегодня в политическом смысле меняется конструкция глобального мира.

Есть безусловный глобальный лидер – это США, а для Европейского континента – Евросоюз,

– подчеркнул Подоляк.

Китай заинтересован в развитии отношений с Европой, частью которой является Украина. Пекину выгодно иметь более тесные отношения с Европейским Союзом, поэтому важно осознать природу войны в Украине в полном объеме.

Сегодня КНР выполняет функцию глобального игрока, в отличие от вчерашнего дня, где такую функцию выполняла Россия, которая теперь является страной-аутсайдером,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его словам, Китаю надо все это переосмыслить и это можно будет сделать в непосредственной коммуникации с Украиной и руководителями стран Европы.