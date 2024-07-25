Пекін зацікавлений у тому, щоб конфлікт вже втрачав свою актуальність для глобального порядку денного, сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він зауважив, що війна Росії проти України руйнує правила, а Пекін хоче, аби правила працювали.

Читайте також З Пекіном не варто заграватися: чому запрошення Кулеби до Китаю не є випадковим

Що Кулеба пояснював у Китаї

КНР, як глобальний гравець, демонструє готовність вислухати не тільки російську сторону, а й Україну та зрозуміти, чому в цій війні сьогодні неможливо перейти до дипломатичного врегулювання, на чому, до речі, наполягає Китай.

Кулеба показав, що Україна не хоче війни й готова до переговорного процесу на справедливих умовах, які приведуть до сталого миру. Однак попри всі свої заяви, Росія готова тільки до війни, ескалації та експансії.

Саме це, пояснював міністр закордонних справ в Китаї, саме це Китай має почути. Абстрактно провести переговорний процес, це ж не означає, що ви прийдете до якоїсь згоди й отримаєте сталий мир та домовленості, які країна-агресорка буде виконувати,

– мовив Подоляк.

Що вигідно Пекіну

На думку радника голови ОПУ, візит глави МЗС України у Китай вкрай важливий, адже сьогодні в політичному сенсі змінюється конструкція глобального світу.

Є безумовний глобальний лідер – це США, а для Європейського континенту – Євросоюз,

– наголосив Подоляк.

Китай зацікавлений у розвитку відносин із Європою, частиною якої є Україна. Пекіну вигідно мати більш тісні стосунки з Європейським Союзом, тому важливо усвідомити природу війни в Україні в повному обсязі.

Сьогодні КНР виконує функцію глобального гравця, на відміну від вчорашнього дня, де таку функцію виконувала Росія, яка тепер є країною-аутсайдером,

– зазначив радник голови ОПУ.

За його словами, Китаю треба все це переосмислити й це можна буде зробити у безпосередній комунікації з Україною та очільниками країн Європи.