Будет ли помогать Китай России: Данилов назвал цель визита Лукашенко в Пекин
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил трехдневный визит в Китай. Поездка носила явно не пророссийский характер.
Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, достаточно просто определить, зачем Лукашенко улетел к президенту Китая Си Цзиньпину.
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Гарантии для Лукашенко
Алексей Данилов подчеркнул, что самопровозглашенный глава Беларуси в Китае не собирался договариваться о военной помощи для России. В частности, нет оснований определить, что Беларусь будет использоваться для налаживания логистики между Россией и Китаем.
Задача Лукашенко достаточно проста – он хочет взять гарантию, что Путин прекратит над ним издеваться, вызывать "по звонку",
– объяснил он.
По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси стремится получить определенные гарантии от Китая еще и для того, чтобы уберечь себя от очередного принуждения вступить в войну против Украины.
"Он понимает, чем все это для него лично и для Беларуси может закончиться, если его войска будут отправляться на нашу территорию", – отметил Данилов.
По его словам, Лукашенко отлично понимает риски не только для себя, но и для своих граждан.
Алексей Данилов рассказал, для чего на самом деле Лукашенко нужна поддержка Китаю: смотрите видео
У стран будут изменения
Алексей Данилов рассказал, что самопровозглашенный руководитель Беларуси точно не имеет никакого желания воевать с нами, нашими ребятами.
"Риторика, которая у него есть в отношении России, это уже такая дань, потому что по-другому уже не может – является определенным заложником," – отметил он.
Секретарь СНБО добавил, что в настоящее время Беларусь является оккупированной соседней Россией.
Они все есть, условно говоря, в том концлагере, а котором их держит Российская Федерация,
– объяснил он.
По его словам, этот российский фитиль рано или поздно закончится. У Беларуси, Молдовы и Украины будет иная судьба, чем у других стран, которые были в составе СССР.
Визит Лукашенко в Китай: главное
- Аналитики ISW объясняли, что поездка самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко может быть связана с попыткой помочь России и Китаю обойти санкции Запада через торговлю оружием. Более того, известно, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых дронов, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.
- По мнению политолога Андрея Вигиринского, у Лукашенко нет интереса в успешном завершении Россией войны. Он стремится выпутаться из сетей, в которые его буквально посадил президент России Владимир Путин.
- Стало известно, что 1 марта Александр Лукашенко и президент Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов.