Будет ли помогать Китай России: Данилов назвал цель визита Лукашенко в Пекин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил трехдневный визит в Китай. Поездка носила явно не пророссийский характер.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, достаточно просто определить, зачем Лукашенко улетел к президенту Китая Си Цзиньпину.

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Гарантии для Лукашенко

Алексей Данилов подчеркнул, что самопровозглашенный глава Беларуси в Китае не собирался договариваться о военной помощи для России. В частности, нет оснований определить, что Беларусь будет использоваться для налаживания логистики между Россией и Китаем.

Задача Лукашенко достаточно проста – он хочет взять гарантию, что Путин прекратит над ним издеваться, вызывать "по звонку",

– объяснил он.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси стремится получить определенные гарантии от Китая еще и для того, чтобы уберечь себя от очередного принуждения вступить в войну против Украины.

"Он понимает, чем все это для него лично и для Беларуси может закончиться, если его войска будут отправляться на нашу территорию", – отметил Данилов.

По его словам, Лукашенко отлично понимает риски не только для себя, но и для своих граждан.

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У стран будут изменения

Алексей Данилов рассказал, что самопровозглашенный руководитель Беларуси точно не имеет никакого желания воевать с нами, нашими ребятами.

"Риторика, которая у него есть в отношении России, это уже такая дань, потому что по-другому уже не может – является определенным заложником," – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что в настоящее время Беларусь является оккупированной соседней Россией.

Они все есть, условно говоря, в том концлагере, а котором их держит Российская Федерация,

– объяснил он.

По его словам, этот российский фитиль рано или поздно закончится. У Беларуси, Молдовы и Украины будет иная судьба, чем у других стран, которые были в составе СССР.

Визит Лукашенко в Китай: главное