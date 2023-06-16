Глава МАГАТЭ Гросси посетил оккупированную ЗАЭС и высказался о разрушении Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в ЗАЭС, которую временно оккупировали российские захватчики. Он оценил ситуацию на станции после теракта России в Херсонской области.

Рафаэль Гросси приехал во временно оккупированную часть Запорожской области. Там он посетил ЗАЭС и записал на фоне видео.

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Гросси был очень нейтрален в риторике. Он заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС снизился уровень воды, необходимой для охлаждения ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ назвал это одним из важнейших последствий.

Еще он сообщил о достаточном уровне воды в пруде-охладителе ЗАЭС, несмотря на испарение. Также Гросси допустил определенную утечку жидкости.

Я стою на пересечении водохранилища справа от меня и собственно реки. А позади меня, как вы видите, находится пруд-охладитель, и для безопасности этой станции важно, чтобы вода, которую вы видите позади меня, оставалась на этом уровне,

– сказал он.

По его словам, этой воды хватит для обеспечения нужд ЗАЭС в течение некоторого времени. Станция будет работать над пополнением водных запасов для продолжения нормального функционирования. Он добавил, что МАГАТЭ будет внимательно следить за этим процессом.

Гросси рассказывает о состоянии ЗАЭС: видео



Гендиректор МАГАТЭ посетил ЗАЭС / Фото Рафаэля Гросси



Каково мнение у экспертов относительно поездки Гросси