Визит Макрона и бесплатные смартфоны для пенсионеров 60+: главные новости 8 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Украину. В Дии презентовали новые услуги. Владимир Зеленский анонсировал бесплатные смартфоны для пенсионеров. В красную зону попали еще 3 области. "Слуге" Сергею Кузьминых вновь не избрали меру пресечения. Такими были главные новости 8 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня 8 февраля:

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Визит Макрона

Источник: 24 канал

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля приехал в Киев. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Важно, что это первый визит французского лидера в Украину за 24 года.

О чем договорились

Стороны подтвердили, что и дальше будут сотрудничать. Франция должна предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита для стабильной экономики. Кроме того, Париж предоставит:

130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро;

370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Также страны подписали соглашение о сотрудничестве между "Укрборонпромом" и французской стороной. Зеленский назвал переговоры содержательными и результативными. Он даже перешел с Макроном на "ты".

Брифинг президентов Зеленского и Макрона:

Новые услуги в действии – "Смартфоны для всех"

В преддверии Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Политики говорили 6 часов. Поднимали темы ситуации вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые требует Россия.

Источник: 24 канал

В приложении "Дия" представили ряд новых услуг. Наиболее интересной стала программа Smartphone, которую анонсировал Зеленский.

Он заявил, что украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный и современный смартфон, а вместе с ним – льготный тариф. Правда, марка смартфонов и сроки запуска программы пока не известны. По словам Зеленского, программа стартует весной.

Зеленский анонсировал смартфоны для людей 60+, смотрите видео:

Старт народовластия

Также президент анонсировал старт цифрового народовластия. Первый опрос уже появился в "Дие". Украинцев спросили, какая услуга в приложении для них самая полезная. Среди вариантов ответа есть:

смена места регистрации,

справка о несудимости,

надлежащий пользователь,

опрос.

Собственно, об этих новых услугах тоже рассказали на презентации.

Красную зону расширяют

Источник: телеграм Олега Немчинова

Красная зона карантина в Украине расширяется. С 11 февраля туда попадут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В этих регионах превышены показатели, которые позволяют ужесточать ограничения.

Ранее "покраснели" Ровненская и Ивано-Франковская области.

Что запрещено в красной зоне

работа заведений общественного питания. Можно лишь работать навынос или на доставку.

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное. Также непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

деятельность учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Эти ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей заведений полностью иммунизированы или имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.



Правила карантина / Инфографика 24 канала

Кузьминых снова не выбрали меру пресечения

Источник: Центр противодействия коррупции

Судебное заседание, где нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых должны были избирать меру пресечения, вторично перенесли. На этот раз – на 11 февраля.

Сам политик пришел в Высший антикоррупционный суд. Он вернулся из Житомира с паспортом, но сказал, что требует дополнительного времени на подготовку и определение позиции.

Отметим, предварительное заседание также переносили, потому что "не смогли установить личность" политика. У него не было паспорта.

Дело Кузьминых: главное

Нардепа 28 января разоблачили на взяточничестве. Он мог получить 558 тысяч гривен, за которые якобы должен был посодействовать заключению договоров между частными компаниями и больницей на Житомирщине.

Кузьминых проигнорировал 3 вызова на допросы, поэтому следователи объявили "слугу" в розыск.

Сам политик утверждал, мол, не прячется. 7 февраля правоохранители задержали его.

Кузьминых пришел на суд / Фото "Цензор нет"

Медальный зачет Олимпиады

Источник: 24 канал

В Пекине с 4 по 20 февраля продолжаются зимние Олимпийские игры. По состоянию на 8 февраля в соревнованиях лидирует сборная Швеции – 6 медалей. На втором месте – сборная Нидерландов, а на третью строчку поднялся Китай.

Медали на Олимпиаде-2022 завоевали уже 22 страны. У Украины пока нет медалей. Дебютные награды 8 февраля завоевали сборные Чехии, Беларуси и Южной Кореи.

Подробнее Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине