Макрон анонсировал визит в Украину в ближайшие недели

Лидеры стран-союзников посещают Украину, чтобы засвидетельствовать свою поддержку. Одним из президентов, которые в ближайшие недели приедут в наше государство, станет Эмануэль Макрон.

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить Украину в ближайшее время.

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Продолжать усилия

Соответствующее заявление было опубликовано после разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно сообщению, лидеры обеих стран договорились находиться в тесном контакте, в частности в вопросе визита президента Франции в Украину, который должен состояться в ближайшие недели.

В Елисейском дворце также Во время разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам".

Президент Франции "также подтвердил необходимость продолжения работы в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", созданной под председательством США и Франции".

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