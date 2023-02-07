Мир без Путина будет лучше, – глава Минобороны Германии не сомневается в победе Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в Украине идет война на истощение. По его словам, мир без кремлевского диктатора Владимира Путина был бы лучше.

Писториус 7 февраля прибыл в Киев. Он вручил главе Минобороны Украины Алексею Резникову "первый" Leopard 2.

Актуально Говорить так – довольно неосторожно, – Данилов прокомментировал анонс по поводу "отставки" Резникова

Украина должна победить

Писториус отметил, что война в Украине повлекла за собой огромное количество жертв.

Украина заслуживает, чтобы ею восхищались, а также на нашу полную и непоколебимую поддержку,

– подчеркнул министр обороны Германии.

Он добавил, что победа Украины с возвращением временно оккупированных Крыма и Донбасса – это сложный вопрос.

"Украина борется невероятно храбро. Там замечательные солдаты. Самое важное, что мы продолжаем поддерживать Украину по мере наших возможностей", – отметил Писториус.

В то же время, он уверен, что наше государство должно победить.

Мир без Путина был бы лучше

По словам министра, центральный вопрос состоит в том, как дойти до того, чтобы мирные переговоры стали возможны. Для этого важно, чтобы обе стороны были готовы сесть за стол переговоров. Трудно предсказать, когда это произойдет.

Писториус отметил, что его не слишком пугают угрозы на российском телевидении ядерными ударами по немецким объектам.

"Одно – это то, что происходит внутри, а другое – то, что происходит в пропаганде", – заявил глава немецкого оборонного ведомства.

Он добавил, что в конце концов никто не знает, что сделает Путин, однако это не должно останавливать союзников поддерживать Украину.

Без колебаний и без компромиссов мир без Путина был бы лучше,

– подытожил Писториус.

Интересно Байден едет в Польшу: в NBC сказали, когда состоится визит президента США

Писториус встретился с Зеленским

Во время вечернего обращения к украинцам 7 февраля Зеленский рассказал, что встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев.

Тематика разговора – очевидна. Делаем все для чистоты нашего неба, для того, чтобы у наших воинов были мощные танки и чтобы наша артиллерия не уступала оккупанту,

– отметил президент.

Глава государства поблагодарил Германию и всех партнеров за поддержку Украины.