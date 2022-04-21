Визит Мишеля и обезвреживание российской авиабомбы в Киевской области: видеодайджест 56-го дня войны
21 апреля 2022 , 05:33Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают титанически защищать родную землю от оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ напомнили, каким был 56-й день противостояния с российскими захватчиками.
Украину посетил Президент Европейского совета Шарль Мишель. Он не только пообщался с президентом Владимиром Зеленским, но и посетил освобожденную от оккупантов Бородянку.
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Итоги 56-го дня войны
Кроме того, 56-й день противостояния Украины российским захватчикам запомнился другим. Например:
- Опубликованным в сети видео попадания в жилой дом в Харькове.
- Жутким видео из Мариуполя. Города, который продолжает быть нашей болью и гордостью. На ролике показали, чем теперь он живет.
- А еще саперы в Киевской области обезвредили российскую авиабомбу.
- Бойцы Национальной гвардии показали, как уничтожают вражеский БМП.
- Кроме того, удалось запечатлеть эффективную работу наших расчетов ПТРК "Стугна-П".
Каким был 56-й день войны России против Украины, смотрите видеодайджест:
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