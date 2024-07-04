Почти сразу после визита в Украину: Виктор Орбан едет в Россию, чтобы встретиться с Путиным, – СМИ

Одиозный венгерский премьер Виктор Орбан собрался посетить Москву. И это всего через несколько дней после приезда в Киев.

Заметим, что последняя встреча Орбана с Путиным была еще в октябре 2023 года. Сейчас очевидно венгерский премьер решил "поговорить" с российским диктатором о войне в Украине.

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Орбан собрался ехать в Москву

Как отметил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, премьер-министр Венгрии отправится в Москву уже 5 июля. Еще несколько дней назад он был в Киеве и разговаривал с Владимиром Зеленским, предлагая согласиться на выгодные для страны-агрессора условия для прекращения огня.

Более того, согласно обнародованной информации, Орбан посетит Россию не в одиночку. Скорее всего глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве, также поедет в Москву. Заметим, что он также известен своими пророссийскими высказываниями.

В то же время руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии сообщил, что Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, которые состоятся в течение 5 и 6 июля.

К слову, последний раз премьер-министр Венгрии встречался с Путиным в октябре прошлого года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единственный политик Европейского Союза.

Однако сейчас все несколько изменилось, поскольку на днях Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть это означает, что Орбан встретится с российским диктатором как руководитель председательствующего в ЕС государства.

По данным венгерских СМИ, такой встрече, как и визиту в Киев, предшествует длительная организационная работа, поэтому Орбан уже мог знать, что посетит Путина на этой неделе, когда вел переговоры с Зеленским. Впрочем, пока точно неизвестно, говорил он о своих планах украинскому президенту или нет.

Напомним, во время своего первого за время полномасштабной войны визита в Киев Орбан просил Зеленского о "прекращении огня" и начале переговоров с Россией. Он заявил, что наше государство должно предложить перемирие и прекратить огонь и таким образом двигаться к поиску мира.