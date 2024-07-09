Зачем Моди приехал к Путину: политтехнолог разобрал особенности визита

Премьер Индии Нарендра Моди приехал к Владимиру Путину с визитом в то время, когда Россия обстреливала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Моди же приехал решать свою проблемы, а России такой гость очень выгоден.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Индия "управляет судьбой" российской нефти, которая перерабатывается и экспортируется дальше. Демократы США же никак не реагируют на этот визит из-за собственных интересов.

Смотрите также "Спутница Индии в счастье и горе": возмутительное заявление Моди на фоне массированной атаки по Украине

Особенности визита Моди к Путину

По словам Тизенгаузена, Россия демонстративно осуществила удар по детскому медучреждению утром, когда было уже светло, чтобы было видно результаты, которые должны были бы выглядеть максимально угрожающе. Моди это событие не остановило и он приехал к Путину, чтобы решить собственные проблемы и просить дешевую нефть.

Трудно ему дались третьи выборы, сейчас дешевая нефть является залогом лояльности электората,

– отметил политтехнолог.

Однако Тизенгаузен рассказал, что дело даже не в самом премьере Индии. Санкции действуют на российскую нефть, но не на нефтепродукты, которые производят из переработанной российской нефти. То есть Индия стала ключевой страной, куда поставляется российская нефть, которая либо перерабатывается на индийских или совместных НПЗ, или экспортируется дальше.

В частности, даже некоторые европейские страны закупают топливо уже из переработанной российской нефти,

– отметил политтехнолог.

Именно поэтому, по его словам, Путин вроде бы сделал "добрый жест", объявив, что "граждане Индии, которых обманом заманили на войну, вернутся до завершения срока контракта". Однако на самом деле российские рекрутеры обманывали индийцев, обещая высокие зарплаты.

Рассказывали, что в России хороший заработок, еще в вузы помогут поступить. Заманивали в Россию, а потом отправляли на войну,

– объяснил Тизенгаузен.

Кроме этого всего, Россия сблизилась с Китаем, который является стратегическим оппонентом Индии. Моди имеет целью предложить Путину что-то лучше, чем Си Цзиньпин.

Диктаторы играют не по правилам

По словам политтехнолога, самой большой бедой современной демократии является то, что диктаторы могут играть без правил, которых так придерживается сама демократия.

Сколько не вводи санкций, есть Индия и Китай, которые поддерживают и сохраняют положительную динамику российской экономики. А Байден переживает, что если агрессивно начать бороться с российским теневым флотом или бить по российской нефти, это повлияет на мировые рынки, что ему накануне выборов не нужно,

– добавил Тизенгаузен.