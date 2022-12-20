Путин показывает, что жив, – Рыбачук о визите главы Кремля в Минск

Очень много предположений было вокруг личного визита Владимира Путина в Минск. Вполне возможно, что российский диктатор решил показать миру, что он еще жив.

Такое мнение 24 каналу высказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, глава Кремля пытается демонстрировать это в течение последних нескольких недель.

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Путин хотел показать, что жив

Рыбачук сравнил этот случай с временами руководства Леонида Брежнева, которого охрана "носила на руках", а затем появился Михаил Горбачев, который мог самостоятельно ходить. Советские люди тогда были очень поражены, что, оказывается, генсек СССР может ходить на своих двоих.

Для них важно показать, что Путин жив и куда-то выезжает, потому что это событие. Он там даже остановился на ночь,

– рассказал глава аналитико-адвокационной организации.

Он также добавил, что все другие версии по поводу цели личного визита главы Кремля в Беларусь параллельно заслуживают внимания.

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Россия может и сама вбрасывать теории относительно визита Путина

До сих пор Александр Лукашенко избегал любых попыток России напрямую втянуть Беларусь в войну против нашего государства. По мнению Рыбачука, если белорусский фронт и откроется, будет не против Украины, а против России и Лукашенко. У нас ведь распространены давние партизанские традиции.

Кроме того, существует версия якобы Путин хочет использовать Лукашенко, чтобы тот напал на НАТО. Впрочем, по словам главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", это слишком сложная комбинация.

"В целом это дало основание показать много картинок и, опять же, живого Путина, "нарезать" много теорий. Я думаю, что очень многие теории просто вбрасываются в информационное пространство, чтобы поднять значимость", – подчеркнул Рыбачук.

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