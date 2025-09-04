Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив разногласия, которые существуют в отношениях Пекина и Москвы. А также предположил, что вызывает беспокойство Китая.

К теме Если парад в Китае был задуман как личное оскорбление для Трампа, все сработало идеально, – CNN

Какие отношения с Россией выгодны Китаю?

Фесенко обратил внимание на важную особенность визита Путина в КНР.

Путин привез с собой примерно половину российского правительства, а также руководство Нацбанка. Это беспрецедентно. Раньше так московские князья ездили в Золотую Орду за ярлыком на княжение и для решения всех вопросов. Сейчас так же россияне ездят в Китай,

– отметил политолог.

Россияне приехали такой большой делегацией, чтобы договариваться по различным вопросам – о финансах, об отраслевом сотрудничестве, в частности в энергетике, в военно-политической сфере.

К слову. Как отметил советник Путина Юрий Ушаков, в российскую делегацию в Пекине вошли первый заместитель главы правительства Денис Мантуров, заместители премьера Александр Новак и Владимир Чернышенко, более 10 министров, в частности, главы МИД, минобороны, міністерств спорта, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта, экономического развития, финансов, энергетики, развития Дальнего Востока и

"Сейчас переговоры между Китаем и Россией происходят в ситуации, когда доминирует Пекин. К слову, Си Цзиньпин так в Москву не ездит – с половиной своего правительства. Это означает, что россияне вынуждены договариваться с Китаем, в частности относительно того, чтобы китайцы больше покупали российских товаров, энергоносителей. Однако условия диктует Пекин", – подчеркнул он.

В то же время в этих двусторонних отношениях есть проблемы. В первом полугодии 2025 года товарооборот между Китаем и Россией заметно сократился. Также россиян, по мнению политолога, волнует структура торговли. Ведь КНР покупает российские ресурсы с большими скидками. А Россия покупает товары, на которые есть спрос и с высокой добавленной стоимостью – от китайских авто и до станков, дронов и запчастей к ним.

По объемам, то Россия немного выигрывает, но экономически, структурно преимущество на стороне Китая.

Однако Пекин обеспокоен. Закупка Россией китайских автомобилей почти убила российский автопром, поэтому россияне начали меньше покупать авто, и китайцам это не нравится,

– отметил Владимир Фесенко.

Несмотря на это, Китай сейчас все больше делает Россию зависимой от себя, зарабатывает на российских потребностях во время войны и на ее противостоянии с Западом. Китаю, по его словам, выгодны такие отношения с Россией, он будет пытаться их сохранить и сделать системными, чтобы усилить зависимость Москвы от него.

Россия наоборот хочет, чтобы в сегодняшних условиях, когда ее экономическая ситуация ухудшается, Китай ей помог. Но вряд ли КНР выступит в роли спасителя. Пекин, по мнению политолога, будет пытаться еще сильнее привязать Россию к себе.

Что известно о договоренностях Китая и России?