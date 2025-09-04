Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, наголосивши на розбіжностях, які існують у відносинах між Пекіном та Москвою. А також припустив, що викликає занепокоєння Китаю.

Які відносини з Росією вигідні Китаю?

Фесенко звернув увагу на важливу особливість візиту Путіна до КНР.

Путін привіз з собою приблизно половину російського уряду, а також керівництво Нацбанку. Це безпрецедентно. Раніше так московські князі їздили до Золотої Орди за ярликом на княжіння і для розв'язання всіх питань. Зараз так само росіяни їздять до Китаю,

– зауважив політолог.

Росіяни приїхали такою великою делегацією, щоб домовлятися щодо різних питань – про фінанси, про галузеве співробітництво, зокрема в енергетиці, у військово-політичній сфері.

До слова. Як зазначив радник Путіна Юрій Ушаков, до російської делегації в Пекіні увійшли перший заступник глави уряду Денис Мантуров, заступники прем'єра Олександр Новак і Володимир Чернишенко, понад 10 міністрів, зокрема, глави МЗС, міноборони, міністерств спорту, сільського господарства, охорони здоров'я, транспорту, економічного розвитку, фінансів, енергетики, розвитку Далекого Сходу та Арктики.

"Зараз переговори між Китаєм і Росією відбуваються в ситуації, коли домінує Пекін. До слова, Сі Цзіньпін так у Москву не їздить – з половиною свого уряду. Це означає, що росіяни змушені домовлятися з Китаєм, зокрема щодо того, щоб китайці більше купували російських товарів, енергоносіїв. Однак умови диктує Пекін", – підкреслив він.

Водночас у цих двосторонніх стосунках є проблеми. У першому півріччі 2025 року товарообіг між Китаєм і Росією помітно скоротився. Також росіян, на думку політолога, хвилює структура торгівлі. Адже КНР купує російські ресурси з великими знижками. А Росія купує товари, на які є попит і з високою доданою вартістю – від китайських авто і до станків, дронів та запчастин до них.

Щодо обсягів, то Росія трохи виграє, але економічно, структурно перевага на боці Китаю.

Однак Пекін занепокоєний. Закупівля Росією китайських автомобілів майже вбила російський автопром, тому росіяни почали менше купувати авто, а китайцям це не подобається,

– відзначив Володимир Фесенко.

Попри це, Китай зараз все більше робить Росію залежною від себе, заробляє на російських потребах під час війни і на її протистоянні із Заходом. Китаю, за його словами, вигідні такі відносини з Росією, він намагатиметься їх зберегти і зробити системними, щоб посилити залежність Москви від нього.

Росія навпаки хоче, щоб в сьогоднішніх умовах, коли її економічна ситуація погіршується, Китай їй допоміг. Але навряд чи КНР виступить у ролі рятівника. Пекін, на думку політолога, намагатиметься ще сильніше прив'язати Росію до себе.

Що відомо про домовленості Китаю та Росії?