Надо сыграть на опережение: Китай может передумать принимать Путина у себя
По информации Bloomberg, Владимир Путин приедет с визитом к китайскому лидеру Си Цзиньпину в октябре. Кремлевскому диктатору необходимо показать, что с ним встречается хотя бы кто-нибудь из мировых лидеров.
Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок поделился с 24 Каналом мнениями о предполагаемом визите Путина в Китай. Он думает, что диктатор все же не отважится поехать.
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Визит Путина к Си Цзиньпину
Ранее в сети распространялась информация о визите Путина в Турцию в августе. Как видим, этого не произошло.
Это было бы очень нехорошо, если бы Путин, ведущий войну против Украины, обнимался и пожимал руку президенту страны, являющейся членом Североатлантического альянса,
– заметил политический эксперт.
Вероятно, Реджепу Эрдогану посоветовали не принимать кремлевского диктатора в Турции. Предположим, похожая ситуация может случиться и с Китаем. Как отметил Клочок, на этот раз все будет сложнее. Ведь Си Цзиньпин не будет ни к кому прислушиваться, а будет делать все по собственному желанию.
"Я бы с осторожностью относился к информации, что Путин готовится ехать в Пекин. Вероятно, такой вариант рассматривается и предварительные договоренности есть. Но публичного процесса в плане подготовки, по-моему, официально нет. Здесь надо сработать на опережение так же как с Эрдоганом. Появилась информация, что вроде бы, а потом он никуда не летит", – сказал Клочок.
Клочок предположил, что Китай может передумать принимать Путина у себя: смотрите видео
Китай может не принять Путина
Всему миру следует демонстрировать, что Россия продолжает оставаться изолированной страной. К примеру, Северная Корея, где Ким Чен Ын не может посещать ни одну страну. Так же и с Путиным, мировые лидеры не хотят с ним рядом даже стоять. Предположим, поэтому кремлевский диктатор не поехал на саммит БРИКС и не появляется на встречах G20.
Я мало верю, что Джо Байден будет жать ему руку, фактически тогда, когда помогает противостоять российской агрессии. И возможно ему (Путину – 24 Канал) дипломатическим путем передали, что не хотят его там видеть,
– сказал политический эксперт.
Против Китая могут использовать другие механизмы, чтобы убедить Си Цзиньпина не принимать Владимира Путина. Возможно Пекин изменит свою позицию по этому вопросу. И тогда не Владимир Путин будет лететь в Китай, а министр иностранных дел России.
Встреча Путина и Си Цзиньпина: что известно
- Путин стремительно теряет свои позиции на международной арене и, таким образом, падает в глазах своей так называемой господствующей "элиты". А значит, поездка в Китай ему необходима, чтобы удержать свой господствующий класс. Российский диктатор хочет показать, что он что-то решает.
- Важно, что визит в Китай – не индивидуальное приглашение для Путина. В рамках форума "Один пояс – один путь" присутствуют и представители других стран. А значит, Си Цзиньпин будет уделять всем равноценное внимание.
- В последний раз Путин посещал Китай в прошлом году, когда проходили зимние Олимпийские игры в Пекине. Китайский лидер приезжал в российскую столицу в марте этого года. Тогда Си Цзиньпин провел встречу с Владимиром Путиным.