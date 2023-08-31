Надо сыграть на опережение: Китай может передумать принимать Путина у себя

По информации Bloomberg, Владимир Путин приедет с визитом к китайскому лидеру Си Цзиньпину в октябре. Кремлевскому диктатору необходимо показать, что с ним встречается хотя бы кто-нибудь из мировых лидеров.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок поделился с 24 Каналом мнениями о предполагаемом визите Путина в Китай. Он думает, что диктатор все же не отважится поехать.

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Визит Путина к Си Цзиньпину

Ранее в сети распространялась информация о визите Путина в Турцию в августе. Как видим, этого не произошло.

Это было бы очень нехорошо, если бы Путин, ведущий войну против Украины, обнимался и пожимал руку президенту страны, являющейся членом Североатлантического альянса,

– заметил политический эксперт.

Вероятно, Реджепу Эрдогану посоветовали не принимать кремлевского диктатора в Турции. Предположим, похожая ситуация может случиться и с Китаем. Как отметил Клочок, на этот раз все будет сложнее. Ведь Си Цзиньпин не будет ни к кому прислушиваться, а будет делать все по собственному желанию.

"Я бы с осторожностью относился к информации, что Путин готовится ехать в Пекин. Вероятно, такой вариант рассматривается и предварительные договоренности есть. Но публичного процесса в плане подготовки, по-моему, официально нет. Здесь надо сработать на опережение так же как с Эрдоганом. Появилась информация, что вроде бы, а потом он никуда не летит", – сказал Клочок.

Клочок предположил, что Китай может передумать принимать Путина у себя: смотрите видео

Китай может не принять Путина

Всему миру следует демонстрировать, что Россия продолжает оставаться изолированной страной. К примеру, Северная Корея, где Ким Чен Ын не может посещать ни одну страну. Так же и с Путиным, мировые лидеры не хотят с ним рядом даже стоять. Предположим, поэтому кремлевский диктатор не поехал на саммит БРИКС и не появляется на встречах G20.

Я мало верю, что Джо Байден будет жать ему руку, фактически тогда, когда помогает противостоять российской агрессии. И возможно ему (Путину – 24 Канал) дипломатическим путем передали, что не хотят его там видеть,

– сказал политический эксперт.

Против Китая могут использовать другие механизмы, чтобы убедить Си Цзиньпина не принимать Владимира Путина. Возможно Пекин изменит свою позицию по этому вопросу. И тогда не Владимир Путин будет лететь в Китай, а министр иностранных дел России.

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