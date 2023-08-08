Путин посетит Турцию только после одного обещания Эрдогана

В турецких СМИ распространяется информация о вероятном приезде Владимира Путина в Турцию в конце августа. Решится ли Путин, или хотя бы отправит своего двойника – вопрос интересный.

Военный обозреватель Роман Бочкала объяснил 24 Каналу, что визит кремлевского диктатора состоится только после одного обещания Эрдогана

Смотрите также Путину нужно лететь в Турцию: какова его основная цель встречи с Эрдоганом

При каких условиях Путин посетит Турцию



Путин улетит в Турцию только после персональных гарантий Эрдогана.

С одной стороны, Анкара может пойти на такой шаг, ведь туркам нужно вернуть "зерновой коридор" и решить вопрос с Москвой по поводу сфер влияния в Сирии.

С другой стороны, такие действия Турции будут нарушать международные нормы, которые она обязана выполнять как участница НАТО.

Советник ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал разговор, который провел Эрдоган с Путиным, договорившись о встрече. Подоляк отметил, что нельзя "позвонить человеку, который тебя публично унизил, и после этого договариваться о чем-то с ним дальше".

Военный обозреватель рассказал, полетит ли Путин в Турцию: смотрите видео

Зная своенравный характер господина Эрдогана, он может на такое пойти. Если такое случится, это будет большой скандал и возникнут вопросы к Турции, как надлежащего и надежного партнера,

– добавил военный обозреватель.

Эрдоган пытается усидеть на "двух стульях"

Турция стала своеобразным хабом для изгнанной русской элиты. Кремлевские олигархи регулярно посещают Стамбул. Это действительно показывает двойную политику стандартов Анкары.

"Турция ведет себя так, потому что понимает, что может себе это позволить. Потому что имеют Босфорский пролив – это важная артерия, без которой не может обойтись Украина и сама же Россия, благодаря этому проливу они обеспечивают свой флот в аннексированном Крыму", – пояснил Бочкала. .

Поведение Турции на международной арене демонстрирует, что НАТО и ЕС не могут должным образом ответить на такие действия с ее стороны.

Это уже стало такой нормой, что Турция имеет особое мнение. Я уверен, что это только потому, что мировое сообщество не может повлиять,

– подчеркнул военный обозреватель.

Турция стала инсайдером, который может передать Путину месседж и стать гарантом в определенных кулуарных договоренностях при любом военном конфликте вне официальной части переговоров.

Что известно о возможном визите Путина в Турцию