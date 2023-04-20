Шаг отчаяния: зачем Путин решил "засветиться" на оккупированных территориях

20 апреля 2023, 10:55
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Недавно российский диктатор Владимир Путин посетил временно оккупированные Херсонщину и Луганщину. Его поездка на украинские территории овеяна многими загадками.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, визит Путина – это попытка что-то доказать в первую очередь народу России.

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В России неспокойно

Ростислав Смирнов объяснил, что у россиян истерика из-за контрнаступления, которое готовит Украина. Руководство России пытается успокоить общество, однако это не удается.

Его обвиняют в неудачных попытках взять Бахмут и во многом другом, что их планы снова не были выполнены,
– подчеркнул он.

По его мнению, визит на Херсонщину и Луганщину – это своеобразный метод успокоения россиян и попытка показать, что все идет по плану.

Смирнов убежден, что "рабочую поездку" совершал не сам Путин, а один из его двойников.

Какова цель поездок Путина

Экс-советник министра внутренних дел Украины считает, что Путин сделал отчаянный шаг, чтобы показать, что он не бункерный дед.

Он хочет походить на Владимира Зеленского,
– заметил он.

По его словам, даже окружение диктатора говорит о том, что Путину нужно выезжать на позиции. Так что глава России хочет скрыть собственное ничтожество.

"Это отдельная история, она не имеет ничего общего с их дальнейшими эффективными действиями", – объяснил Смирнов.

Так что визиты Путина на временно оккупированную территорию – это способ что-то доказать именно россиянам.

Визиты Путина в Украину: главное

  • Российский диктатор Владимир Путин якобы 17 апреля приехал на оккупированные территории Украины.
  • Также диктатор подарил икону военным и поздравил их с Пасхой. Вероятно, Путин надеется, что Бога можно будет подкупить и отсрочить дату смерти своим слугам.
  • Впрочем, сеть всколыхнули "ляпы" во время визита Путина. К примеру, он оговорился, что скоро Пасха, а это свидетельствует о том, что поездка была до 16 апреля.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что настоящий Путин не мог быть так близко от линии фронта. Вероятно, в этой постановке участвовал двойник.

Автор: Дарина Хаміна