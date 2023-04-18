Это был один из лучших двойников, – активист назвал примерный маршрут Путина на Херсонщине

Российская пропаганда 18 апреля показала, как Владимир Путин якобы посетил Херсонскую и Луганскую области. Существует много версий, зачем он совершил эту поездку.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что направление, которое было выбрано для этого визита, не является приоритетным для будущего наступления. Поэтому кроме пропагандистской цели и копирования Президента Украины Владимира Зеленского, никакого смысла в этом вояже не было.

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Путиным не будут рисковать

Молчанов уверен, что это был не Путин, а один из его двойников.

Кажется, самый лучший из тех, кто не только внешне, но и манерами соответствует оригиналу. Но конечно самого Путина ни в коем случае такому риску не будут подвергать,

– отметил он.

Известно, что Путин прилетел в контрольно-пропускной пункт Чонгар. Оттуда сделал небольшой крюк, проехав через Новоалексеевку и Геническ. Именно в Счастливцеве, расположенном на Арабатской Стрелке, к югу от Геническа, было идентифицировано здание, в котором Путин встречался с так называемым командованием "Днепр".

"До Счастливцевого пока неспособна долететь ни одна из хотя бы признанных у нас ракет. Но это не значит, что опасность для Путина там отсутствовала, потому что есть еще дроны. Конечно, это был не Путин. Ведь даже по внешним признакам уже все научились отличать настоящего Путина от его двойников",

– убежден собеседник.

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Бессмысленный визит

Молчанов объяснил, что Путин делает так же, как и Зеленский, который постоянно ездит на фронт. Ведь российского диктатора уже называют плохими словами российские так называемые "рассерженные патриоты".

Ничего удивительного в том, что имитируют активность Путина, нет. Удивительно только то, что он не приехал, например, в Бердянск или в Мелитополь, где расположено российское командование. Очевидно, они не решились рисковать даже двойником.

– подчеркнул активист.

Собеседник отметил, что на материковой оккупированной части Украины – Арабатская Стрелка – самое безопасное место.

Географически это – Крым, хотя административно – Херсонская область. Поэтому на материковой части Путин был только проездом. После этого он на вертолете полетел в акваторию Азовского моря, далее – на северо-восток, в оккупированную Луганскую область,

– добавил активист.

Цель этого визита, по мнению Владимира Молчанова, сугубо пропагандистская, ведь никаких стратегических намерений ни в России, ни в Украине наступать из-за водного препятствия, которым является Днепр, скорее всего, нет. Поэтому визит Путина как верховного главнокомандующего был совершенно бессмысленным.

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